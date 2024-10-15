Создана предотвращающая развитие артрита генная терапия

Американские и южнокорейские молекулярные биологи разработали генную терапию, которая предотвращает развитие остеоартрита у имеющих лишний вес, а также нормализует метаболизм жиров в их организме путем превращения вредных омега-6 жирных кислот в полезные омега-3 жирные кислоты. Об этом сообщила пресс-служба Детской больницы Шрайнеров.

"Мы обнаружили, что ожирение ускоряет старение суставов у детей и молодых пациентов, что связано с тем, что в нашей диете содержится слишком много омега-6 жирных кислот и мало омега-3 жирных кислот. Наша генная терапия автоматически преобразует эти "плохие" жиры в полезные для здоровья молекулы", - пояснил профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе Фаршид Гуйлак, чьи слова приводит пресс-служба Детской больницы Шрайнеров.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за тем, как диета, богатая омега-6 жирными кислотами, воздействовала на суставы и другие ткани тела мышей, страдавших от ожирения. В ходе этих опытов ученые периодически забирали пробы клеток, замеряли уровень активности генов и отслеживали другие изменения в жизнедеятельности тканей опорно-двигательной системы, связанные с ожирением.

Как показали проведенные исследователями замеры, накопление в организме омега-6 жирных кислот приводит к тому, что в коленных суставах мышей начинают значительно чаще возникать очаги хронических воспалений. Это приводит к тому, что клетки, отвечающие за поддержание целостности хрящей и других компонентов суставов, начинают ускоренно стареть, что со временем ведет к развитию остеоартрита.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что процесс старения суставов можно остановить при помощи генной терапии, которая будет постоянно преобразовать молекулы омега-6 жирных кислот в их омега-3 аналоги. Для этого ученые встроили ген fat-1, отвечающий за подобные трансформации в клетках червей-нематод, в аденовирус AAV8, который часто используется для доставки генной терапии в организм людей и животных.

Последующие опыты на мышах показали, что генная терапия значительно снизила концентрацию омега-6 кислот в организме грызунов, в результате чего частота развития воспалений в их суставах и жировой ткани значительно снизилась. Это одновременно подавило ускоренное старение их коленей, а также улучшило их метаболизм и привело к некоторому снижению веса. Как надеются ученые, схожие позитивные результаты будут скоро достигнуты и в ходе первых клинических испытаний с участием добровольцев.