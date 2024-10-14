Обнаружена связь между потреблением кофеина и болезнью Альцгеймера

Исследование, проведенное учеными из Университета Лилля во Франции, выявило связь между потребляемым кофеином и маркерами болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer’s Dementia.

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В исследовании участвовали пациенты старше 70 лет с легкими когнитивными нарушениями или диагностированным Альцгеймером. Ученые разделили их на две группы в зависимости от объема потребления кофеина. Выяснилось, что участники, употреблявшие меньше кофеина, имели в 2,5 раза выше риск ухудшения когнитивных функций и развития нейродегенеративных заболеваний.

Специалисты акцентируют внимание на том, что исследование сосредоточено на биологических изменениях, вызванных кофеином, а не на наблюдении последствий его употребления. Хотя связь между потреблением кофе в среднем возрасте и рисками болезни Альцгеймера у пожилых людей пока не установлена, растущее количество исследований подтверждает потенциальную пользу кофеина для сохранения здоровья мозга.

Ученые также предостерегают от употребления кофеина вечером, так как это может нарушить сон.