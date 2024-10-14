Ученые выяснили, что может защитить от мигрени

Плацебо может снижать частоту и интенсивность приступов мигрени. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие 400 добровольцев, страдающих от хронической мигрени. Их разделили на три группы. Пациенты из первой получали настоящее лекарство от мигрени, а участники из второй — таблетки плацебо (вещество без явных лечебных свойств). Третья группа выступала в качестве контрольной и не подвергалась никакому воздействию.

По окончании экспериментального периода ученые обновили данные о здоровье участников. Оказалось, что у лиц, принимавших плацебо, наблюдалось значительное снижение частоты и силы приступов мигрени. Такой терапевтический эффект был сравним с действием настоящего лекарства, которое принимала первая группа. У пациентов, не получавших лечения или его имитации, улучшений не наблюдалось.

Ученые объяснили, что эффективность лечения плацебо может быть связана с психологическими факторами, такими как позитивные ожидания и вера в эффективность. Результаты этого исследования подчеркивают важность психологического компонента в лечении хронических заболеваний, в том числе мигрени.