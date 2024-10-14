Ученые объяснили, почему важно чистить огурцы и яблоки от кожуры

Мало кто очищает фрукты и овощи от кожуры, но делать это крайне важно. Об этом заявили учёные из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае.

© Чемпионат.com

Авторы исследовали вещества, присутствующие на кожуре различных продуктов питания, в том числе огурцов и яблок. Результаты показали, что в кожуре этих плодов содержатся опасные уровни пестицидов — даже тщательного мытья недостаточно, чтобы удалить эти вещества.

В частности, при изучении яблок эксперты обнаружили, что пестициды не только остаются на кожуре после мытья водой, но и проникают через внешний слой мякоти. Но не следует волноваться — достаточно срезать этот слой, чтобы избежать попадания химикатов в организм.