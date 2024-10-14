Как эмпатия врача влияет на лечение пациентов с хронической болью

Под эмпатией понимают способность почувствовать и понять эмоции других людей. Сочувствие является важным аспектом отношений между пациентом и врачом, а результаты нового исследования демонстрируют его значимость в терапии боли.

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Эмпатия – это аспект отношений между врачом и пациентом, который может быть особенно важен у пациентов с хронической болью. В когортном исследовании «Эмпатия врача и исходы хронической боли» приняли участие 1470 пациентов с хронической болью в пояснице.

Во время регистрации пациенты заполняли опросник, направленный на выявление характеристик эмпатии лечащего врача во время визитов. В зависимости от набранных баллов, врачи были классифицированы на две группы: очень эмпатичные врачи и врачи со средней эмпатией.

Данные собирались в ходе пяти встреч, проводившихся ежеквартально с момента регистрации в реестре в течение 12 месяцев. Интенсивность боли измерялась по числовой шкале, отражающей типичный уровень боли за 7 дней до каждого визита, в диапазоне от 0 до 10.

Результаты данного исследования показали, что эмпатия со стороны врача была обратно пропорциональна интенсивности боли, ограничениям жизнедеятельности, связанным со спиной, и ухудшению качества жизни в целом, а также с более благоприятными долгосрочными результатами в отношении боли в течение 12 месяцев. Также эмпатия врача была более тесно связана с благоприятными исходами, чем нефармакологическое лечение и хирургия поясничного отдела позвоночника.

«Сочувствие — важный аспект отношений между пациентом и врачом при оказании помощи, ориентированной на пациента. Это особенно важно в обезболивающей медицине, где традиционные, объективные показатели результатов лечения часто недоступны, а более субъективные показатели, основанные на восприятии пациентом боли, функций и качества жизни, как правило, являются нормой», — утверждают авторы.

По их мнению, эмпатия не должна ограничиваться отдельными практикующими врачами, а должна быть включена в систему здравоохранения с помощью специально разработанных и внедрённых в практику механизмов.