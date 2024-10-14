Ученые открыли препарат, продлевающий жизнь

Учёные из Университета Чунг-Анг в Корее исследовали препарат под названием IU1 и обнаружили, что он может увеличить продолжительность жизни и защитить от некоторых возрастных болезней. Выводы экспертов опубликованы в журнале Autophagy.

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Старение может привести к нарушению работы клеток, что приводит к дегенеративным заболеваниям. Препарат IU1 может предотвратить этот процесс, замедлив старение клеток и улучшив качество жизни пожилых людей.

Исследование показало, что IU1 может улучшить мышечную силу у плодовых мушек и увеличить продолжительность их жизни. Аналогичные результаты были получены и в клетках человека.