Ученые открыли препарат, продлевающий жизнь

Прорыв в борьбе со старением: корейские учёные открыли препарат, продлевающий жизнь
Учёные из Университета Чунг-Анг в Корее исследовали препарат под названием IU1 и обнаружили, что он может увеличить продолжительность жизни и защитить от некоторых возрастных болезней. Выводы экспертов опубликованы в журнале Autophagy.
Старение может привести к нарушению работы клеток, что приводит к дегенеративным заболеваниям. Препарат IU1 может предотвратить этот процесс, замедлив старение клеток и улучшив качество жизни пожилых людей.
Исследование показало, что IU1 может улучшить мышечную силу у плодовых мушек и увеличить продолжительность их жизни. Аналогичные результаты были получены и в клетках человека.
«Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний».