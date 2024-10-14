Какая мыслительная работа изматывает сильнее всего

Необходимость принимать решения оказывает серьезную нагрузку на мозг. К такому выводу пришли ученые из Парижского института мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

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К концу дня, наполненного незначительными когнитивными задачами, человеку может быть сложнее принимать рациональные решения. Согласно наблюдениям испанских ученых из Университета Гранады, наиболее взвешенный выбор мозг человека совершает с утра, в то время как к вечеру в поведении преобладает импульсивность. При этом большее количество принятых решений ведет к «перегрузке» мозга.

Чтобы выяснить, почему необходимость выбирать усиливает умственную усталость, исследователи из Франции провели МРТ-сканирование мозга 40 добровольцев. Ученые объяснили, что во время принятия решений разные отделы мозга обмениваются электрическими сигналами. Для передачи таких сигналов требуется химическое вещество под названием глутамат.

Исследование показало, что после принятия решений глутамат накапливается в мозге. При этом с каждым новым выбором его концентрация увеличивается, что ухудшает способность трезво мыслить.

Это было подтверждено в рамках дополнительного эксперимента. Ученые разделили испытуемых на две группы и попросили выполнить ряд сложных и простых заданий на запоминание. Каждое задание оценивалось в определенную сумму виртуальных денег. После завершения каждого задания участникам предоставляли выбор — получить вознаграждение сейчас или позже, но в большем объеме.

Добровольцы, утомленные сложными заданиями, чаще предпочитали сиюминутную выгоду. По мнению ученых, они выбирали вариант, требующий наименьших усилий для обдумывания.

Ранее ученые выяснили, что мозг человека делит день на «главы».