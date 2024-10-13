Десять продуктов, которые помогут эффективно избавиться от похмелья

Учёные Южной Кореи: от похмелья хорошо помогают продукты с глутатионом. С похмельем так или иначе сталкивается множество людей, и требуется всё больше способов борьбы с ним. Новую лепту в кладезь народной мудрости внесли учёные из Южной Кореи. Они выяснили, что бороться с симптомами похмелья помогает глутатион. Где он находится — в материале ниже.

Что выяснили учёные

Обычно 90% этилового спирта выводит печень, остальное выходит вместе с мочой и углекислым газом изо рта. Однако в алкоголе его содержится так много, что организм часто не успевает расщеплять его и синтезировать нужные для этого вещества.

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что лучше всего с расщеплением и выводом спирта и его производных справляется глутатион, сообщается в публикации MDPI. Именно поэтому одним из народных средств от похмелья в Корее считается минтай — в нём как раз полно глутатиона.

Где найти глутатион

Наибольшее количество полезного при похмелье вещества содержится в:

рыбе (минтае, лососе и треске); мясе индейки; картофеле; крестоцветных овощах (всех видах капусты, репе); перце; спарже; луке и чесноке; авокадо; расторопше; тмине.

Хоть глутатион помогает уменьшить симптомы похмелья, он не снижает количество алкоголя в крови — это нужно учитывать. Спиртные напитки всё равно будут вредить организму, пока тот не сможет их вывести. И количество выпитого на это не повлияет — безопасной дозы алкоголя просто нет.

Ранее сообщалось, что глутатион помогает восстановиться и после ковида. Подробнее об этом можно узнать здесь.