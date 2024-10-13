Десять продуктов, которые помогут эффективно избавиться от похмелья

10 продуктов, которые помогут эффективно избавиться от похмелья. Список от корейских учёных
Учёные Южной Кореи: от похмелья хорошо помогают продукты с глутатионом. С похмельем так или иначе сталкивается множество людей, и требуется всё больше способов борьбы с ним. Новую лепту в кладезь народной мудрости внесли учёные из Южной Кореи. Они выяснили, что бороться с симптомами похмелья помогает глутатион. Где он находится — в материале ниже.
Что выяснили учёные
Обычно 90% этилового спирта выводит печень, остальное выходит вместе с мочой и углекислым газом изо рта. Однако в алкоголе его содержится так много, что организм часто не успевает расщеплять его и синтезировать нужные для этого вещества.
Исследователи из Южной Кореи выяснили, что лучше всего с расщеплением и выводом спирта и его производных справляется глутатион, сообщается в публикации MDPI. Именно поэтому одним из народных средств от похмелья в Корее считается минтай — в нём как раз полно глутатиона.
Где найти глутатион
Наибольшее количество полезного при похмелье вещества содержится в:
- рыбе (минтае, лососе и треске);
- мясе индейки;
- картофеле;
- крестоцветных овощах (всех видах капусты, репе);
- перце;
- спарже;
- луке и чесноке;
- авокадо;
- расторопше;
- тмине.
Хоть глутатион помогает уменьшить симптомы похмелья, он не снижает количество алкоголя в крови — это нужно учитывать. Спиртные напитки всё равно будут вредить организму, пока тот не сможет их вывести. И количество выпитого на это не повлияет — безопасной дозы алкоголя просто нет.
Ранее сообщалось, что глутатион помогает восстановиться и после ковида. Подробнее об этом можно узнать здесь.