Здоровье и долголетие - не одно и то же. Во всяком случае, у животных. Некоторые показатели здоровья мышей становились лучше во время эксперимента, но не всегда коррелировали с увеличением продолжительности жизни. Об этом пишут в журнале Nature американские ученые, которые провели целую серию уникальных исследований.

Отметим, что наука давно пытается понять, как потребление пищи связано с долголетием. И вроде бы ответ найден. Многолетние эксперименты на животных доказали: строгие диеты гарантируют им увеличение продолжительности жизни. Но почему? Все ли так однозначно? Работает ли подобный механизм у человека? В этом решила разобраться команда ученых из Гарвардского университета. В экспериментах участвовала почти тысяча мышей. Их держали на пяти диетах: неограниченный доступ к пище, голодание один день в неделю, голодание два дня подряд в неделю, ограничение калорийности пищи на 20% и на 40%.

Главный итог в целом подтвердил предыдущие результаты. Мыши, которые питались без ограничений, прожили 25 месяцев. Интервально голодающие - в среднем 28 месяцев, потреблявшие 80% калорий от исходного рациона - в среднем 30 месяцев. Дольше всех - 34 месяца - прожили мыши, которые потребляли 60% калорий от исходного рациона.

Казалось бы, оптимум найден, и его можно распространять дальше. Но дьявол, как говорится, в деталях.

Оказывается, подобные схемы питания создают целый ряд проблем, когда речь идет об интерпретации результатов для людей. Например, выяснилось, что главным фактором долголетия являются не диеты, а генетика: ее влияние на продолжительность жизни было в три раза больше, чем вмешательство в рацион. Но куда более неожиданными оказались некоторые показатели здоровья "сидящих" на диете мышей. Они жили дольше, но возникли тревожные симптомы: снижение температуры тела, изменения в крови, иммунной системе и поведении. Поэтому животные на диете более восприимчивы к инфекциям.

Какие же выводы сделали ученые на основании этих экспериментов?

Первый. Механизмы, которые лежат в основе продления жизни при ограничении калорий и интервальном голодании, сложнее, чем простое снижение веса, а лучшие показатели здоровья не всегда говорят о долголетии. Более того, экстремальное ограничение калорий ведет к серьезным проблемам со здоровьем.

"Хотя ограничение потребления калорий считается полезным для долголетия, эксперименты показали, что потеря веса при таком подходе на самом деле негативно сказывается на продолжительности жизни", - утверждают авторы.

Второй. Поскольку генетика играет главную роль в реакции на количество пищи, универсального подхода к диетам, способствующим долголетию, не существует.

Третий. Хотя исследования на животных дают ученым ценную информацию, переносить результаты исследования на людей некорректно.

Все это означает, что самым безопасным и эффективным подходом для нашего с вами здоровья и долголетия являются умеренность в питании и внимание к организму.