Ученые нашли связь между качеством интимной жизни и деменцией

Ученые из Пенсильванского университета провели исследование и нашли взаимосвязь между деменцией и степенью удовлетворенности в интимной жизни.

© Вечерняя Москва

В эксперименте принимали участие более 800 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет. Они регулярно сдавали анализы и проходили обследования памяти и эректильных функций. При каждом обследовании их просили оценивать степень удовлетворенности в сексуальной сфере. Авторы исследования утверждают, что выявили взаимосвязь этих процессов. Регулярная близость может способствовать улучшению когнитивных функций.

— Поистине секс можно считать своего рода чудотворным эликсиром жизни. Он благотворно влияет не только на... состояние ментального здоровья, препятствуя развитию, в частности, таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера, — рассказал сексолог и психолог Олег Шевченко.

Эксперт добавил, что утверждение касается не только мужчин, но и женщин, пишет МК.

По мнению онколога Леонида Доронина, общение с собаками может значительно снизить риск развития деменции у пожилых людей.