У людей, которые много падают, чаще других диагностируют деменцию

У людей, которые часто падают, впоследствии чаще других диагностируют деменцию. Об этом, ссылаясь на выводы учёных, пишет The New Daily.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали два миллиона пожилых людей. У 10% из тех, кто получил травму из-за падения, впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера и другие виды слабоумия. Некоторые типы деменции являются результатом гибели клеток и нейронов мозга. Травмы головы повреждают их, провоцируя тем самым развитие слабоумия. Некоторые виды ЧМТ могут повышать риск развития определённых видов деменции в позднем возрасте.

«Взаимосвязь между падениями и деменцией можно сравнить с улицей с двусторонним движением. Снижение когнитивных способностей может увеличить вероятность падений, но травмы от этих падений также могут ускорить прогрессирование деменции», — рассказала хирург Молли Джарман.

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