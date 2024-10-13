Эндокринолог назвала инновационным метод лечения диабета

Учёные из КНР представили новый метод лечения диабета 1 типа, основанный на создании инсулин-продуцирующих островков из собственных клеток пациента. Этот процесс способствует превращению соматических клеток в стволовые и снижает риск генетических изменений.

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Искусственные островки имплантируются под оболочку прямой мышцы живота, что помогает минимизировать воспалительные реакции. После успешных испытаний на животных начались клинические испытания.

Сообщается, что эффект сохраняется более года, что может стать первым зарегистрированным случаем излечения от диабета 1 типа. Однако пациентке необходимо долго принимать иммунодепрессанты, что увеличивает риск осложнений.

Эндокринолог Шведова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что, несмотря на многообещающие результаты, технология требует дальнейшего усовершенствования.

Ранее стало известно о том, что в России зафиксировали высокий рост смертности от диабета. Эндокринолог Оксана Михалева рассказывала о признаках раннего старения организма.