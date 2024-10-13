Российские ученые обучат ИИ для создания эффективных вакцин от рака

В России начнут использовать ИИ для создания индивидуальных вакцин от рака

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В России планируется разработать персонализированную вакцину от рака с использованием искусственного интеллекта. Для этого создадут отечественную базу генетических последовательностей опухолей, которая поможет ИИ обучаться, сообщил Александр Гинцбург, директор Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина разрабатывается совместно с несколькими исследовательскими группами, в том числе с Московским НИИ онкологии имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. Гинцбург отметил, что доклинические испытания уже завершены.

Гинцбург объяснил, что для точных расчётов в создании вакцины будет использоваться ИИ. По его словам, база сиквенсов необходима для уменьшения ошибок, которые могут возникнуть в процессе. С помощью ИИ создание вакцины станет намного быстрее, ведь алгоритм сможет обрабатывать данные о 40-50 тысячах опухолей и определять, какие комбинации можно применять у конкретного пациента. Это похоже на то, как работают силовики, распознавая лица, добавил учёный.

По словам Гинцбурга, ежегодно в России выявляют около 600 тысяч новых случаев рака, и новая вакцина может помочь почти половине этих пациентов. Он также сообщил, что предыдущие исследования вакцины показали её эффективность в подавлении роста опухолей и снижении вероятности метастазов. Первые клинические испытания, вероятно, начнутся с пациентов, страдающих меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.