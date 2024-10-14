Названы самые частые причины проблем со зрением

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали причины наиболее частых нарушений зрения. Исследование было приурочено ко Всемирному дню зрения, который отмечался 13 октября, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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По словам специалистов, мозг человека способен обрабатывать до 20 мегабит зрительной информации в секунду. Однако существует много факторов, способных повредить нашей способности воспринимать мир визуально.

Например, привычка читать при тусклом освещении приводит к перенапряжению глаз и снижению четкости зрения. В дальнейшем это может способствовать повышению внутриглазного давления и развитию глаукомы.

На избыточное напряжение глаз накануне указывает невозможность быстро сфокусировать зрение утром после пробуждения. Если у человека нет близорукости, зрение вернется в норму довольно быстро.

Черные точки перед глазами, или «мушки», возникают при деструкции стекловидного тела глаза. Стекловидное тело переставляет собой гелеобразную волокнистую структуру. При наслоении этих оболочек волокон друг на друга мы видим странные иллюзорные частицы.

Еще одной причиной появления черных точек в поле зрения могут стать сосудистые спазмы при резком подъеме. В такие моменты сетчатка недостаточно снабжается кровью, и зрение ненадолго пропадает.

Двоение изображения в глазах возникает из-за изменения формы хрусталика или роговицы. Если эти элементы изогнуты неравномерно, проходящий через них свет преломляется некорректно. Из-за этого лучи на сетчатки фокусируются сразу в нескольких точках, а проекции видимых предметов накладываются друг на друга.

Наконец, долгое созерцания экрана компьютера или другого устройства действительно может ухудшить зрение, но это происходит не из-за излучения. Если дисплей находится слишком близко к глазам, они распознают на нем каждый пиксель. Глазам приходится совершать тысячи микродвижений для сканирования визуальной сцены, из-за чего приходит зрительное утомление. Кроме того, смотрящие в монитор люди реже моргают, что увеличивает напряжение глазных мышц. Из-за этого нарушается кровоснабжение глаз и развивается близорукость.

В ПНИПУ отметили, что процесс ухудшения зрения можно замедлить или остановить, но нельзя обратить вспять своими силами. Однако современная медицина может вернуть глазам былую остроту взгляда.