Геронтолог рассказал, сколько людей сможет дожить до 100 лет

К 2050 году количество людей, которые дожили до 100 лет, вырастет в несколько раз — их будет около 3,5 миллионов против 500 тысяч сейчас. Причиной станет развитие медицины и генная инженерия, сообщил геронтолог Валерий Новоселов.

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«На сегодняшний день известно от 10 до 15 механизмов старения, все разное число называют. Но это не все старение, мы не знаем первопричины, не знаем, что является причиной, а что следствием. Это великий парадокс», — отмечает Новоселов в беседе с Life.ru.

Победить старение помогут медицина и генная инженерия, считает геронтолог. По его словам, они уже сейчас справляются с синдромом «ускоренного старения» — проявляющемся в детстве заболевании, которое за три десятка лет превращает человека в старика.

Геронтолог добавил, что, вероятно, жизненные обстоятельства также сильно влияют на старение и могут оказаться сильнее генетики. В пример он привел статистику, согласно которой у проживших долгие годы вместе супругов примерно одинаковая продолжительность жизни, в отличие от братьев и сестер.

Ранее американский столетний ветеран Второй мировой раскрыл секрет долголетия. По его словам, дожить до преклонных лет ему помогли отказ от сахара и соли и ежедневная рюмка водки.