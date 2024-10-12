Геронтолог рассказал, сколько людей сможет дожить до 100 лет

Геронтолог рассказал, сколько людей будут доживать до 100 лет к середине века
К 2050 году количество людей, которые дожили до 100 лет, вырастет в несколько раз — их будет около 3,5 миллионов против 500 тысяч сейчас. Причиной станет развитие медицины и генная инженерия, сообщил геронтолог Валерий Новоселов.
«На сегодняшний день известно от 10 до 15 механизмов старения, все разное число называют. Но это не все старение, мы не знаем первопричины, не знаем, что является причиной, а что следствием. Это великий парадокс», — отмечает Новоселов в беседе с Life.ru.
Победить старение помогут медицина и генная инженерия, считает геронтолог. По его словам, они уже сейчас справляются с синдромом «ускоренного старения» — проявляющемся в детстве заболевании, которое за три десятка лет превращает человека в старика.
Геронтолог добавил, что, вероятно, жизненные обстоятельства также сильно влияют на старение и могут оказаться сильнее генетики. В пример он привел статистику, согласно которой у проживших долгие годы вместе супругов примерно одинаковая продолжительность жизни, в отличие от братьев и сестер.
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