«Вектор» разработал тест-систему для выявления вируса блютанг у животных

Центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал тест-систему для выявления вируса блютанг у животных, служба контролирует распространение инфекции в РФ и за рубежом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"В настоящее время ГНЦ ВБ (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - прим. ТАСС) "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что Роспотребнадзор контролирует эпизоотические очаги распространения инфекции на территории РФ и за рубежом, проводится мониторинг эпидемиологических рисков.

В научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора разрабатываются средства диагностики и профилактики инфекций, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Нидерландах обнаружили случаи заражения новым вирусом блютанг, речь идет о блютанге серотипа 12.

Блютанг - это вирусное заболевание животных, которое передается через укусы мошек Culicoides, а иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей вирус не поражает. Возбудитель инфекции чувствителен к дезинфицирующим средствам и погибает при кипячении.