Стало известно, от чего возникает рак полости рта

Ученые связали треть случаев рака полости рта с бездымным табаком и жеванием бетелевых семян, сообщает издание N+1.

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Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet. Оно было проведено Международным агентством по изучению рака, в нем принимали участие десять стран.

Согласно оценкам специалистов, в 2022 году было выявлено почти 390 тысяч случаев рака ротовой полости. Расчеты показали, что треть из них стали следствием употребления бездымных табачных продуктов, а также жевания семян бетелевой пальмы.

При этом ученые пришли к выводу, что в 77% от опухолей страдали именно мужчины. Наибольшее количество случаев этого вида рака пришлось на страны Южной и Юго-Восточной Азии.