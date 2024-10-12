Ученые нашли способ упростить лечение болезни Паркинсона

Магнитные нанодиски помогут проводить стимуляцию мозга без вживления имплантов. Возможное использование инструментов описано в журнале Nature Nanotechnology.

Глубокая магнитная стимуляция мозга (DBS) требует имплантации электродов в мозг для стимуляции определенных зон. Метод используется для лечения симптомов неврологических и психиатрических нарушений, включая болезнь Паркинсона и обсессивно-компульсивное расстройство. Несмотря на эффективность, стимуляцию используют в исключительных случаях из-за сложности процедуры и возможных осложнений.

Ученые из группы биоэлектроники «Anikeeva» протестировали магнитные диски размером около 250 нанометров (в 500 раз тоньше человеческого волоса). Их вводили в определенные зоны мозга мышей. Затем диски активировали магнитным полем. Это привело к изменениям в активности нервных клеток животных, а также к переменам в их поведении.

До этого другие ученые предлагали похожие методы, однако для них требовалась генетическая модификация, которая невозможна при лечении людей.

Сейчас авторы изучают способы еще больше повысить эффективность метода. После дополнительных исследований на животных, которые докажут эффективность и безопасность метода, авторы надеются перейти к испытаниям с участием пациентов.