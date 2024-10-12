Ученые разработали светотерапию для восстановления после травм головы
Ученые из Бирмингема показали, что световая терапия, проводимая транскраниально, может способствовать восстановлению тканей после легкой травмы головного мозга (лТГМ). Результаты их работы опубликованы в журнале Bioengineering & Translational Medicine и открывают перспективы для новой терапевтической стратегии в области медицины, где сейчас наблюдается нехватка эффективных методов лечения.
Легкие травмы головного мозга часто приводят к вторичному повреждению, вызванному воспалительными процессами в мозге. Ученые из Университета Бирмингема разработали методику, направленную на защиту от этих повреждений и ускорение восстановления пациентов.
В ходе экспериментов с животными исследователи использовали лазерную терапию с длинами волн 660 нм и 810 нм, проводя процедуры по две минуты в течение трех дней после травмы. Результаты показали значительное снижение активации клеток, участвующих в воспалительных процессах, а также улучшение баланса и когнитивных функций на четвертой неделе.
Команда ученых, возглавляемая профессором Зубайром Ахмедом, планирует разработать медицинское устройство на основе этой методики и ищет коммерческих партнеров для вывода его на рынок.