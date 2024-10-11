В России проверили новый способ лечения ревматоидного артрита

В Клинике ревматологии, нефрологии и профпатологии имени Тареева Сеченовского Университета начали применять для лечения ревматоидного артрита биопрепараты на основе моноклональных антител - олокизумаб и левилимаб. Оба лекарства разработаны российскими фармкомпаниями. Как говорят врачи-ревматологи, облегчение может прийти уже после первой инъекции.

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12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом. По статистике, артритом болеют примерно 1-1,5% населения Земли, то есть каждый сотый. Это группа заболеваний воспалительного происхождения, которая поражает суставы и может снижать качество жизни человека вплоть до утраты трудоспособности и инвалидизации. Самый распространенный из них - ревматоидный артрит, аутоимунное заболевание, которое часто развивается в молодом возрасте.

В Клинике ревматологии, нефрологии и профпатологии имени Е. М. Тареева Сеченовского Университета для лечения ревматоидного артрита применяют как стандартные базисные противовоспалительные препараты, так и моноклональные антитела - они блокируют цитокины, вызывающие аутоиммунные и воспалительные процессы.

"Для лечения пациентов мы применяем оригинальные отечественные препараты, которые открывают дополнительные возможности в лечении ревматоидного артрита, - отметил директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии, член-корреспондент РАН Сергей Моисеев. - Любой житель России может к нам обратиться - как и в любую другую клинику Первого МГМУ - пройти консультацию и получить лечение. Если врач увидит необходимость, то он может его госпитализировать. Госпитализация, обследование и лечение предоставляются пациенту бесплатно по ОМС. К нам приезжают консультироваться из разных городов страны. Сейчас среди всех пациентов нашего стационара более половины пациентов - примерно 60% - иногородние, которые приехали из регионов".

По словам директора клиники, российские препараты хорошо себя зарекомендовали - иногда пациент получает облегчение уже после первой инъекции. Интересно, что ранее олокизумаб и левилимаб показали свою эффективность в терапии COVID-19. Так, олокизумаб стал первым оригинальным отечественным биотехнологическим препаратом, внесенным в рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19.

Прежде, чем расширять показания для его применения, в Сеченовском Университете провели клинические испытания, подтвердившие его безопасность и эффективность при лечении ревматологических заболеваний у взрослых и у детей.