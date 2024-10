Обнаружены «гены худобы», которые помогают добиться двойной потери веса

Специалисты из Университета Эссекса выяснили, что существует комбинация 14 «генов худобы». Она позволяет людям сбросить в два раза больше веса в сочетании с пробежкой три раза в неделю по 30 минут.

Команда учёных под руководством доктора Генри Чанга из Школы спорта, реабилитации и физических упражнений обнаружила, что те, у кого больше специальных генов, худеют сильнее всего за восемь недель. Результаты этой работы опубликованы в журнале Research Quarterly for Exercise and Sport.

Люди, имеющие наибольшее количество маркеров, потеряли до 5 кг во время исследования, а те, у кого этих маркеров не было, — в среднем 2 кг. Исследование продемонстрировало, что ген PARGC1A, который кодирует PGC-1-a, играет ключевую роль в потере веса и присутствует у участников, которые похудели сильнее всего.

В исследовании принимали участие 38 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Они должны были придерживаться своего обычного рациона питания и образа жизни, не заниматься никакой другой активностью, кроме бега три раза в неделю.

Было обнаружено, что 62% сброшенных килограммов связаны с геном PARGC1A, а 37% — с физическими упражнениями и факторами образа жизни. Несмотря на это, доктор Генри Чанг отметил, что образ жизни и питание по-прежнему имеют решающее значение для похудения.

