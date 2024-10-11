В России выяснили, какая бактерия вызывает вагиноз

Ученые Сеченовского Университета выяснили, что бактериальный вагиноз могут вызвать сразу несколько групп бактерий, которые взаимодействуют друг с другом. Они формируют бактериальную биопленку, которая устилает стенки влагалища, приводя к снижению иммунитета и даже бесплодию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

© РИА Новости

Бактериальный вагиноз — заболевание, при котором большое количество определенных бактерий замещает нормальную микрофлору влагалища. Ранее считалось, что заболевание вызывают бактерии Gardnerella vaginalis. Однако потом выяснилось, что потенциальные возбудители встречаются далеко не у каждой заразившейся женщины. При этом не у всех носителей бактерии возникает вагиноз.

Кроме того, есть и еще одна особенность — штаммы заболевания не всегда способны вызвать болезнь сами по себе. Если у женщины будут культуры H. vaginalis, болезни может не возникнуть. Но, если им привили вагинальные выделения инфицированных женщин, заболевание развивалось у большинства.

Ученые Первого МГМУ выяснили, что виновником болезни и частых ее рецидивов являются биопленки, которые формируют бактерии Gardnerella spp. К ним могут присоединиться другие микроорганизмы.

Если биопленка гарднереллы плотно прилегает к внутренней оболочке влагалища, это влияет на естественный иммунитет хозяина и облегчает заражение инфекциями, передающимися половым путем. Многовидовое сотрудничество микробов внутри биопленки помогает ей противостоять противомикробным препаратам, что повышает риск рецидива бактериального вагиноза.

Биопленки могут передаваться от партнера к партнеру через клетки во влагалищном секрете или сперме. Мужчина может стать переносчиком заболевания, кроме того, патогенные бактерии могут вызвать воспаление уретры. Вагиноз способен привести к бесплодию как у мужчин, так и у женщин, так как биопленка может распространяться на уретру и колонизировать внутреннюю слизистую оболочку матки.

Поэтому, чтобы эффективно лечить болезнь, нужно воздействовать на весь консорциум бактерий, а не отдельные патогены. Чтобы четко разделить заболевания, требуется идентифицировать виды и гены, от которых зависит способность к построению биопленок. Для этого исследователи предложили использовать метод FISH (цитогенетический метод, позволяющий определить расположение генетического материала в клетке вплоть до отдельных генов и хромосом) вместе с данными ПЦР и секвенирования.