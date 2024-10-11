Ученые рассказали о тренировке для снижения хронической боли в пояснице

Исследователи Университета Монаша в Австралии выяснили, что прогрессивная программа интервальных тренировок «бег-ходьба» не только эффективна для уменьшения боли у взрослых с хронической болью в пояснице, но и безопасна и доступна в исполнении.

© Сибмеда

Хроническая боль в пояснице встречается у 7,5% людей во всем мире. Среди методов ее лечения есть упражнения для уменьшения симптомов и улучшения физических функций, но не проводилось достаточно исследований, позволяющих оценить возможности бега для улучшения состояния. Несмотря на существующие опасения по поводу безопасности бега для людей с хронической болью в пояснице, рекреационный бег оказался связан с более низкими показателями болей в спине.

Исследование с названием «Бег приемлем и эффективен у взрослых с неспецифической хронической болью в пояснице: рандомизированное контролируемое исследование ASTEROID» было опубликовано в Британском журнале спортивной медицины. Ученые изучили эффективность программы «бег-ходьба», которая была специально разработана для взрослых с хронической болью в пояснице, – рассказывает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 18 до 45 лет с неспецифической хронической болью в пояснице. Группа участвовала в интервальной программе «бег-ходьба» в течение 12 недель – с тремя 30-минутными сеансами в неделю. Контрольная группа вела привычный образ жизни, без беговых упражнений.

Результаты показали существенное улучшение ситуации по боли в занимающейся группе. Средняя интенсивность боли снизилась на 15,3 балла по 100-бальной визуальной аналоговой шкале боли, а текущая интенсивность боли снизилась на 19, 35. Индекс инвалидности Освестри показал снижение инвалидности (оценка инвалидности и качества жизни из-за болей в пояснице) в 5,2 балла.

Соблюдение режима тренировок было высоким: участники посетили 70% назначенных сеансов. В течение эксперимента ни один участник не выбыл, что говорит о приемлемости и доступности программы.

При правильном применении, считают авторы, программа бега и ходьбы может быть безопасной и легкодоступной стратегией для взрослых, страдающих от хронической боли в пояснице.