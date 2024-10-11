Министр здравоохранения рассказал о наработках по вакцине против Марбурга

Россия имеет большие наработки по вакцине против вируса Марбург, лихорадки Западного Нила и лихорадки Ласса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече глав минздравов стран БРИКС, передает РИА Новости.

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«У нас создана вакцина против вируса Эбола. Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила», — сказал он.

Мурашко пригласил страны БРИКС к сотрудничеству в этой области и добавил, что российская сторона готова делиться знаниями и возможностями.

8 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России идет подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от лихорадки.

Глава ведомства Анна Попова не исключила завоза в Россию этого вируса.

2 октября ВОЗ на фоне подтверждения в Руанде первых случаев заболевания предупредила об угрозе глобальной эпидемии.

Ранее эпидемиолог ответил, угрожает ли лихорадка Марбург россиянам.