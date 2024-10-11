Ученые предупредили, какое поколение наиболее подвержено онкологии

Согласно исследованию ученых из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона, бэби-бумеры, рожденные в период с 1945 по 1950 годы, живут дольше, чем их предшественники. Но при этом они болеют чаще и серьезнее. Поэтому практически всю взрослую жизнь они рискуют провести в болезнях или инвалидности.

© runews24.ru

Ученые создали список полезных привычек, которые помогут избежать серьезных патологий после 50 лет.

В первую очередь исследователи советуют употреблять меньше соли и ультрапереработанных продуктов. Это поможет избежать гипертонии, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, уверены эксперты.

Стоит избегать злоупотребления алкоголем, который вреден не только для людей в возрасте, но и молодых.

Еще одна привычка, продлевающая жизнь – следить за весом.

Это важно, поскольку мышечная масса способствует укреплению костей, которые с годами становятся хрупкими.

Помимо прочего, людям старше 50 лет советуют больше бывать на свежем воздухе, чтобы увеличить приток кислорода к мозгу и улучшить качество сна.

Также важно поддерживать общение с людьми, которые поднимают настроение.

«Смех помогает улучшить когнитивные функции и даже снизить болевые ощущения. А социальная поддержка семьи и друзей — это помощь в профилактике хронического стресса», — говорит психотерапевт Лоури Даутвейт-Уолш.

Что касается когнитивных функций мозга, укрепить их поможет изучение новых вещей.

Ранее эксперты объяснили, почему стоит отказаться от мяса с картошкой, а также назвали распространенные ошибки, допускаемые пожилыми.