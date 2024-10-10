Ученые выяснили, что плохой сон может влиять на мозг неделями

Недостаток сна часто воспринимается нами как досадная мелочь, с которой можно легко справиться, «отоспавшись» следующие пару дней. Но все может быть куда сложнее. Новое исследование, проведенное в Университете Аалто (Финляндия), показало, как режим сна может влиять на наше состояние даже спустя дни. Исследование опубликовано в PLOS Biology.

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Оно длилось 19 недель, и его участник Ана Мария Триана была также первым автором работы. На протяжении пяти месяцев с помощью носимых устройств и данных от смартфона отслеживались активности и физиологические показатели Трианы. Также ей провели 30 функциональных МРТ-сканирований, чтобы оценить такие когнитивные функции, как внимание и память. Во время исследования она продолжила вести обычный образ жизни, периодически проходя сканирования и заполняя анкеты о настроении с помощью приложения на смартфоне. Длительное наблюдение делает это исследование уникальным. Редко удается собрать такое количество данных за длительный период.

Полученные данные показали, что реакции нашего мозга на повседневные активности не изолированы и не мгновенны. Обнаружены два четких паттерна — краткосрочная реакция, продолжающаяся около недели, и долгосрочная волна более плавных эффектов.

«Мы обнаружили влияние прошлого поведения и физиологических состояний в функциональных связях мозга, вплоть до 15 дней», — пишут авторы в своей статье.

Одна ночь плохого сна может затруднить концентрацию на работе на следующий день, но также может продолжать негативно влиять на память и когнитивные функции в течение целой недели. Напротив, тренировка может мгновенно повысить настроение, а положительные эффекты могут сохраняться до двух недель.

Исследование выявило сильную связь между вариабельностью сердечного ритма и функциональными связями в мозге, особенно в периоды отдыха. Физическая активность также оказывает значительное влияние на функциональные связи мозга.