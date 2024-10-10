Российские ученые разработают терапию для лечения травм спинного мозга

В Научно-технологическом университете «Сириус» начато исследование по созданию новой терапии для восстановления пациентов с травмами спинного мозга. Проект, поддержанный Российским научным фондом, сосредоточен на изучении следовых аминов — малоизученных биологически активных веществ, которые могут стать основой для разработки эффективных лечебных препаратов.

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В пресс-службе вуза сообщили, что травмы спинного мозга представляют собой серьезную проблему, так как они составляют до 26% всех травм. Россия занимает второе место в Европе по частоте таких повреждений. Эти травмы могут вызывать изменения в чувствительности и двигательных функциях, а также осложнения в работе различных систем организма.

Следовые амины, схожие по структуре с серотонином и дофамином, играют важную роль в регуляции физиологических процессов. Исследователи провели эксперименты на мышах, что показало связь между рецепторами следовых аминов и изменениями сенсомоторных функций.

Дальнейшее изучение этих веществ может привести к созданию узкоспециализированных терапевтических подходов для регенерации после травм нервной системы, а также для лечения нейродегенеративных заболеваний.