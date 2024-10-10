Ученые рассказали, как правильно «сидеть на диете» для долголетия

Ученые из Лаборатории Джексона в Нью-Джерси (США) установили, что для повышения продолжительности жизни нужно ограничить количество поступающих калорий, но не допускать длительного голода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Чтобы выяснить, какой тип диеты эффективнее всего продлевает жизнь, ученые провели эксперимент на пяти группах мышей. Отмечается, что исследователи избегали использования близкородственных лабораторных животных, чтобы повысить точность результатов. Первая группа получала неограниченное количество пищи, калорийность рациона второй группы сократили на 40%, а второй — на 20%. Четвертую и пятую группу кормили один и два раза в неделю соответственно.

Было обнаружено, что мыши, потреблявшие 60% калорий от нормы, жили в среднем дольше всех остальных — около 34 месяцев. В человеческом эквиваленте это примерно соответствовало 85 годам. Грызуны, которых посадили на диету с двадцатипроцентным сокращением калорийности, прожили в среднем 30 месяцев (около 80 человеческих лет).

Меньше продолжительность жизни была у животных, питавшихся раз или два в неделю. Они прожили всего 28 месяцев (70 человеческих лет). Без каких-либо ограничений в питании грызуны жили меньше всего — в среднем 25 месяцев, что эквивалентно 70 годам для человека.

По словам ученых, высокая продолжительность жизни была обусловлена не голоданием, а умеренным сокращением калорийности рациона. Это наблюдение было применимо ко всем мышам независимо от их веса на момент ухода из жизни. Исследователи добавили, что длительное голодание ослабляло иммунную и репродуктивную системы мышей, а также снижало уровень их энергии. Такие изменения не способствуют долгой жизни.

Авторы исследования отметили, что организм мыши не полностью схож с человеческим, поэтому интерпретировать выводы нужно с осторожностью. Однако результаты имеют важное значение для дальнейших исследований по увеличению продолжительности жизни людей, в рамках которых обычно изучается метаболизм как показатель биологического возраста.