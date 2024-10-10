Одиночество ведет к деменции, подтвердили ученые

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что одиночество повышает риск снижения когнитивных способностей на 15%, а развития деменции — на 31%. Результаты исследования опубликованы в Nature Mental Health (NMН).

© Газета.Ru

Ученые проанализировали данные о здоровье 600 тысяч человек из нескольких стран мира. Дополнительно исследователи оценили социальные навыки участников и попросили их уточнить, сколько времени они обычно проводят с друзьями и семьей.

Результаты показали, что одиночество связано с риском когнитивных нарушений на 15%. Кроме того, у людей, которые охарактеризовали себя как одинокие, вероятность развития деменции возрастала на 31%. Ученые предположили, что здоровье мозга начинает разрушаться из-за отсутствия необходимости применять умственные способности в социальной среде.

Исследователи добавили, что у результатов работы есть и положительная сторона. По словам ученых, одиночество — это фактор риска, который можно контролировать.