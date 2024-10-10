Раскрыто, как эффект плацебо помогает лучше переносить острую еду

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, раскрывает, как ожидания людей значительно влияют на «нейронные реакции и субъективные ощущения», связанные с употреблением острого соуса.

Исследователи И Ло и Кеннет Кишида вместе с командой изучили двойную роль ожиданий, показав, что положительные — усиливают удовольствие и обработку награды, в то время как негативные ожидания увеличивают боль и дискомфорт.

В исследовании участвовали 47 участников с различными вкусовыми предпочтениями, которые проходили МРТ во время дегустации острого соуса. Участников классифицировали по их отношению к острым вкусам, и им давали «контекстуальные подсказки» о остроте соуса. Результаты показали, что у людей с положительными ожиданиями наблюдалось повышенное удовольствие и увеличенная нейронная активность в областях мозга, связанных с наградой. В то же время негативные ожидания приводили к снижению наслаждения острым вкусом.