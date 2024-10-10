Ученые разработали метод ранней диагностики заболеваний сердца

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые обнаружили, что нарушения сердечного ритма, связанные с заболеваниями сердца и сосудов, можно эффективно выявлять, отслеживая движение крови через сосуды пальцев с помощью фотодатчиков.

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Ученые проанализировали данные, собранные в ходе наблюдений за 500 добровольцами в возрасте от 21 до 76 лет. В результате выяснили, что нарастающие сбои в работе кровообращения быстрее отражаются на наполнении сосудов пальцев, чем на изменениях ритма сердца, фиксируемых электрокардиографом. Это открывает перспективы для создания алгоритмов автоматизированного скрининга ранних стадий сердечно-сосудистых заболеваний, отметили в пресс-службе.

Разработанные технологии могут быть реализованы в компактных диагностических устройствах и использоваться во время массовых профилактических осмотров. По словам специалистов, выявленные аномалии в наполнении сосудов пальцев усиливаются с увеличением тяжести сердечно-сосудистой патологии, что позволяет проводить диагностику на самых ранних этапах.