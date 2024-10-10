Ученые назвали неочевидную причину развития диабета

Ученые из Университета Бригама Янга (США) установили, что воздействие выхлопных газов дизельных двигателей связано с увеличением жировой массы, разрастанием жировых клеток, резистентностью к инсулину и воспалением в организме у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

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На первом этапе исследования ученые разделили лабораторных мышей на две группы. В течение шести недель первая группа дышала воздухом в помещении, в то время как другая группа вдыхала частицы выхлопных газов дизельных двигателей по 30 минут пять дней в неделю. После завершения эксперимента исследователи взяли у мышей образцы жировой ткани для лабораторного анализа.

Результаты показали, что частицы выхлопных газов увеличивали размер жировых клеток, что было связано с воспалением в организме и сбоями в метаболизме инсулина. Ученые объяснили, что жировая ткань реагирует на загрязнение выделением химических веществ, вызывающих воспаление. Усиление воспаления может привести к болезням сердца, диабету второго типа и аутоиммунным заболеваниям.

Также у мышей, подвергшихся воздействию загрязняющих веществ, увеличилось количество подкожного и висцерального (окружающего органы) жира.

Ученые предположили, что к аналогичным последствиям может привести вдыхание загрязненного воздуха людьми. По мнению авторов исследования, факторы риска ожирения и диабета, не связанные с диетой, должны быть учтены при разработке масштабной стратегии улучшения метаболического здоровья.