Найдена связь между рассеянным склерозом и раком

Ученые из Университета Ренна (Франция) установили, что у лиц с рассеянным склерозом чаще диагностируют рак мочевого пузыря, мозга и шейки матки. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Научный коллектив проанализировал данные национальной базы здравоохранения Франции, внесенные за последние десять лет. Исследователи выявили 140 649 человек с рассеянным склерозом (РС). Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга. РС появляется слабостью в ногах, нарушением мелкой моторики, речи, зрения, головокружениями и онемениями. При прогрессировании заболевание ведет к потере работоспособности и инвалидизации.

Дополнительно ученые просмотрели истории болезни 562 596 людей без РС. Для дальнейшего изучения из обеих групп были выбраны лица, у которых не диагностировали рак в течение трех лет до начала исследования. За ними наблюдали в среднем восемь лет.

За время исследования рак развился у 8 368 человек с РС и 31 796 человек без РС. У людей с рассеянным склерозом риск появления онкологических заболеваний был повышен на 6% вне зависимости от возраста, пола и места жительства. Также было обнаружено, что вероятность развития рака мочевого пузыря при рассеянном склерозе повышалась на 71%, рака мозга — на 68%, а рака шейки матки — на 24%. В то же время риск развития рака простаты, толстого кишечника и груди был ниже на 20%, 10% и 9% соответственно.

Ученые отметили, что РС не обязательно выступает провокатором онкологических заболеваний. Более высокий риск развития рака мозга может быть связан с ранним выявлением заболевания, так как люди с РС чаще проходят МРТ-сканирование. Частые инфекции мочевыводящих путей (у лиц с ограниченной подвижностью) и использование иммунодепрессивных препаратов при РС могут способствовать развитию рака мочевого пузыря и шейки матки.