Проблемы с психикой увеличивают риск смертности из-за инфекций

Систематический обзор британских ученых показал, что у людей с биполярным расстройством, шизофренией и шизоаффективным расстройством риск смерти от инфекций почти втрое выше, чем у остального населения.

© Ferra.ru

Наибольшая опасность наблюдается при респираторных инфекциях, особенно пневмонии, где риск возрастает в 3.27 раза. В исследовании, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, подчеркивается важность контроля физического здоровья у психиатрических пациентов.

Обзор включил 29 работ и выявил, что психические расстройства связаны с повышенной смертностью от инфекций. У мужчин риск оказался выше, чем у женщин.

Это исследование продемонстрировало необходимость разработки мер профилактики инфекционных болезней, ориентированных на пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, для улучшения их прогнозов.