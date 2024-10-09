Ученые: путешествия помогают прожить дольше

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Travel Research, показало, что позитивный опыт путешествий помогает замедлить биологическое старение организма. Это происходит за счёт повышения уровня физической активности и снижения стресса.

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В ходе исследования учёные использовали концепцию энтропии, чтобы понять, как отпуск влияет на здоровье. Более высокая энтропия, то есть больший беспорядок в организме, может ускорить старение и привести к плохому здоровью, а более низкая энтропия действует наоборот.

Как отмечает Фанли Ху, ведущий автор исследования, исследователь и аспирант Школы медицинских наук и наук о здоровье Университета Эдит Коуэн в Австралии, путешествия часто подразумевают больше общения или физической активности, чем обычно. Эти два фактора противостоят росту энтропии и способствуют здоровому старению.

© Ferra.ru

Стресс может ускорить старение, но путешествия часто помогают людям временно забыть о своих повседневных делах. Исследования показывают, что даже короткий четырёхдневный отпуск может снизить уровень стресса.

Чтобы получить от путешествия максимум пользы, постарайтесь полностью погрузиться в него и не зацикливаться на делах, которые у вас остались дома.

Также важно во время поездок больше двигаться. Занятия спортом в отпуске дают немедленную пользу для здоровья, даже если они не такие интенсивные, как поход с рюкзаком или йога-ретрит. Всего один сеанс физической активности может помочь вам лучше спать, чувствовать себя менее тревожным, снизить кровяное давление. Регулярные упражнения могут помочь замедлить биологическое старение, поддержать работу иммунной системы, отсрочить возрастное снижение иммунитета.

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