Найден способ заменить химиотерапию таблетками

Исследователи Стэнфорда нашли «удивительно простое» решение для превращения внутривенной (IV) химиотерапии в таблетированную форму, что может кардинально изменить лечение рака.

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Команда прикрепила к молекулам препаратов маленький молекулярный тег, который делает их водорастворимыми в желудке и жирорастворимыми в крови. В испытаниях на мышах с химиотерапевтическими препаратами, такими как вемурафениб и паклитаксел, этот метод достиг 100% биодоступности, что значительно снизило дозировки и улучшило реакцию пациентов.

Этот прорыв может позволить пациентам принимать таблетки дома вместо длительных внутривенных вливаний. Токсичность не была выявлена в испытаниях на животных, но требуются дальнейшие тесты на людях.

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