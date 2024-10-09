Выявлена связь между негативными мыслями и возникновением боли

Группа ученых провела масштабный эксперимент, который позволил установить связь между положительными ожиданиями и процессами, протекающими в головном мозге.

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Выяснилось, что положительные ожидания активируют в мозге области, которые отвечают за обучение. В то время как негативные — ощущение боли.

Исследование было посвящено восприятию человеком острой пищи. Специалисты выделили два аспекта. Сенсорный — ощущение остроты и гедонический — положительные эмоции при ее ощущении. Данный подход дал возможность проанализировать связь между ожиданиями и реакцией мозга.

Результаты исследования показали, что позитивные ожидания провоцируют интеграцию информации. А негативные заставляют мозг концентрироваться на защитных реакциях.

Это значит, что ожидания создают субъективное восприятие сенсорного сигнала, не меняя его. То есть острота соуса не меняется для рецепторов, но ее восприятие зависит от ожиданий.

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