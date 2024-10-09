На зубных щетках найдены вирусы, неизвестные науке
Это исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiomes, раскрывает неожиданный аспект нашего повседневного окружения.
Важно отметить, что микробиологи установили, что эти мельчайшие организмы не представляют опасности для людей. Их основной целью являются бактерии.
Особо интересно обнаружение некоторых видов бактериофагов, или "фагов" — вирусов, специализирующихся на заражении бактерий. Их исследование может открыть новые возможности в борьбе с бактериальными инфекциями. Особенно теми, которые устойчивы к традиционным лекарственным препаратам. Этот аспект исследования подчеркивает потенциальную медицинскую значимость обнаруженных вирусов.
Авторы исследования призывают не переживать по поводу микроорганизмов, живущих в наших квартирах. Они рекомендуют регулярно менять зубные щетки и чистить насадку душа.
Ранее мы информировали, что кофеин способен уменьшать восполение и как яйца помогают бороться со старческим слабоумием.