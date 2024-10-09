На зубных щетках найдены вирусы, неизвестные науке

Это исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiomes, раскрывает неожиданный аспект нашего повседневного окружения.

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Важно отметить, что микробиологи установили, что эти мельчайшие организмы не представляют опасности для людей. Их основной целью являются бактерии.

Особо интересно обнаружение некоторых видов бактериофагов, или "фагов" — вирусов, специализирующихся на заражении бактерий. Их исследование может открыть новые возможности в борьбе с бактериальными инфекциями. Особенно теми, которые устойчивы к традиционным лекарственным препаратам. Этот аспект исследования подчеркивает потенциальную медицинскую значимость обнаруженных вирусов.

Авторы исследования призывают не переживать по поводу микроорганизмов, живущих в наших квартирах. Они рекомендуют регулярно менять зубные щетки и чистить насадку душа.

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