Кофеин способен уменьшить воспаление

Группа ученых из Римского университета Ла Сапиенца установила, что кофеин имеет свойство противостоять воспалительному процессу в организме и восстанавливать стенки кровеносных сосудов.

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В эксперименте принял участие 31 доброволец. У всех у испытуемых была волчанка — аутоиммунное заболевание. При этом испытуемые не имели традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы платформой Rheumatology.

Сначала исследователи проанализировали состояние здоровья и питание участников, уделив особое внимание количеству употребляемого кофе. А после провели медицинские обследования для оценки состояния сосудов.

Выяснилось, что состояние кровеносных сосудов у экспериментуемых, потребляющих кофеин, лучше. Это связано с тем, что кофеин способен стимулировать развитие эндотелиальных клеток-предшественников, восстанавливающих стенки сосудов и способствующих их развитию. Помимо этого кофеин уменьшает воспаление, связываясь с определенными рецепторами на поверхности иммунных клеток, что дополнительно снижает вероятность возникновения заболеваний сердца.

При этом не стоит забывать, что все хорошо в меру. Недавно ученые установили четыре кружки кофе в день увеличивают риск возникновения инсульта.

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