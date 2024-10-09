Оливковое масло замедляет когнитивный спад при синдроме Дауна

Ученые из Центра Альцгеймера при Темплском университете установили, что оливковое масло первого отжима может смягчить проблемы с обучаемостью и памятью у мышей с синдромом Дауна. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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Синдром Дауна (СД) является наиболее часто встречающейся генетической причиной физической и умственной инвалидности. Благодаря современным медицинским достижениям средняя продолжительность жизни людей с этим синдромом увеличилась с 40 до 60 лет, однако они по-прежнему чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера.

У людей с синдромом Дауна наблюдается возрастная зависимость когнитивного снижения и дисфункции синапсов — мест контакта нейронов и клеток. Исследования показывают, что к 40 годам примерно половина пациентов с синдромом Дауна сталкиваются с серьезными трудностями в обучении и управлении памятью.

Чтобы выяснить, можно ли замедлить снижение когнитивных способностей с помощью диеты, ученые выделили группу мышей с патологией, аналогичной человеческому синдрому Дауна. Исследователи в течение пяти месяцев добавляли в корм грызунов оливковое масло и анализировали их способности к обучению и памяти.

В результате мыши на такой диете значительно улучшили свою пространственную память и обучаемость. Также было зафиксировано улучшение синаптической функции и снижение уровней ряда воспалительных биомаркеров в организме.

Ученые пока не могут точно сказать, что лежит в основе такого терапевтического эффекта. Вероятнее всего, положительное влияние на здоровье мозга оказывают антиоксиданты и кислоты омега-3 в составе масла.