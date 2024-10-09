Перечислены симптомы рака легких

При раке легких одним из первых симптомов, о которых говорят пациенты, является боль в спине. До этого у человека как будто "ничего не болит". Между тем при обследовании в ряде случаев выясняется, что заболевание дало о себе знать уже на поздней стадии.

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Как отметили исследователи, рак легких, наряду с меланомой, опухолями желудка, поджелудочной железы, яичников, относится к наиболее агрессивным видам онкологии. Недуг может давать метастазы в разные части тела, в том числе - в позвоночник.

"Это вызывает постоянную боль в спине, которая со временем усиливается. Неприятные ощущение не уходят, даже если человек больше отдыхает. Такое состояние требует обращения за медицинской помощью", - передает Pronews.gr со ссылкой на медиков.

Среди скрытых симптомов недуга специалисты также назвали отек лица. Это связано с нарушением кровотока из-за болезни. Резкое похудение, затяжной кашель, чувство усталости, изменение голоса - также тревожные симптомы.

Кроме того, предупреждающим признаком являются регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.