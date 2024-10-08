Ученые назвали идеальный завтрак для женщин и мужчин

Ученые из Университета Ватерлоо установили, что после долгого голодания мужской метаболизм лучше реагирует на пищу с высоким содержанием углеводов. Женщинам по утрам больше подходит пища с высоким содержанием жиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine (СВМ).

В исследовании приняли участие здоровые молодые мужчины и женщины. Реакцию их организма на потребление пищи отслеживали в ходе четырех экспериментов после ночного голодания продолжительностью от 12 до 14 часов. В первом эксперименте участникам предоставили блюдо, содержащее 96 г углеводов и 33 г жиров, во втором — 139 г углеводов и 17 г жиров, в третьем — 58 г углеводов и 27,7 г жиров, а в четвертом — 289 г углеводов и 45 г жиров.

Результаты показали, что мужской метаболизм лучше реагирует на пищу с высоким содержанием углеводов после долгого голодания. Примерами таких блюд служат каши. Женщинам больше подходит высокожировая пища, например омлет и авокадо. По утрам питательные вещества из такой еды лучше усваиваются.

Ученые уточнили, что уровни инсулина и глюкагона в крови напрямую влияют на углеводный и жировой обмен в органах и тканях во время приема пищи и голодания. Исследователи также отметили, что из-за большего процента жира в организме женщины могут подумать, что они сжигают меньше жиров из пищи для получения энергии. Однако в женском организме жир во время голодания сжигается интенсивнее, чем у мужчин.