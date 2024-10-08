Московские ученые используют бактерии для лечения болезней мозга

Нейродегенеративные расстройства, по данным исследователей, теперь все чаще встречаются в молодом возрасте. Для лечения и профилактики болезни Альцгеймера и паркинсонизма в Российской академии наук предлагают разработку, основанную на микробиоте кишечника человека.

Какие бактерии способны изменить подход к лечению таких заболеваний?

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Корреспондент TV BRICS: Дмитрий Белькевич

Оператор TV BRICS: Александр Мартынов