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Роспотребнадзор: вакцину от лихорадки Марбург готовят к клиническим испытаниям

В РФ идет подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от лихорадки Марбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В РФ готовятся к клиническим испытаниям вакцины от лихорадки Марбург
© РИА Новости

Отмечается, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершили доклинические испытания вакцины. В «Векторе» уточнили, что вакцина находится в высокой степени готовности.

«Разработка [вакцины] уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность <...> В настоящий момент идут наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», — поделились в Роспотребнадзоре.

До этого старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов говорил, что лихорадка Марбург не передается через фрукты, включая бананы.

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