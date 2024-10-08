Человечество приблизилось к пределу продолжительности жизни

Человечество приближается к верхней границе ожидаемой продолжительности жизни. К такому выводу пришли американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Aginig (NatAge).

Ожидаемая продолжительность жизни — это оценка среднего числа лет, которые может прожить рожденный в определенном году человек при сохранении постоянного уровня смертности. Продолжительность жизни служит одним из ключевых показателей здоровья в мире.

В новом исследовании команда отслеживала оценки продолжительности жизни за период с 1990 по 2019 год, взятые из базы данных, администрируемой Институтом демографических исследований Макса Планка.

Результаты показали, что женщины продолжают в среднем жить дольше мужчин. Повышение общей продолжительности жизни также продолжается, но процесс начал замедляться. В 1990-х годах глобальный показатель вырос на 2,5 года за 10 лет. С 2010 по 2020 год он составил лишь 1,5 года.

Ожидается, что с 2020 по 2030 год средняя продолжительность жизни увеличится еще на 1,5 года при наилучшем сценарии.

Исследователи также отметили рост численности долгожителей в мире, однако он обусловлен увеличением общей человеческой популяции. Эксперты считают, что в ближайшем будущем 100-летний рубеж преодолеет менее 15% женщин и 5% мужчин в большинстве стран.