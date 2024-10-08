Насколько на самом деле вредны для здоровья ароматические свечи

Ничто не помогает создать осенний уют так, как горящая свеча и витающий в воздухе аромат тыквы, корицы или яблок. Но не вредит ли это нашему здоровью?

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Эми Браун, доктор медицины, доцент кафедры общественного здравоохранения в Медицинской школе Нью-Йоркского медицинского колледжа, говорит, что ароматические свечи помогают человеку почувствовать себя спокойнее и счастливее. Также они могут облегчить головные боли и боли в теле.

В то же время ароматические свечи выделяют при сгорании загрязняющие вещества и частицы в воздух. Это летучие органические соединения. Бензидин, ацетальдегид и формальдегид потенциально вызывают рак, и они были обнаружены в свечках. Из свечей, которые изготовлены из парафина, воска на основе нефти, может выделяться толуол. Он способен вызвать раздражение, головокружение и другие симптомы.

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Тобиас Бэнкс, доктор остеопатии, врач-терапевт в госпитале OhioHealth Grady Memorial Hospital, отмечает, что сгорание ароматических свечей действительно загрязняет воздух в помещении. Но в целом паров и газов, которые выделяются, слишком мало, чтобы это существенно влияло на здоровье.

Чтобы выбрать более безопасную свечу, откажитесь от тех, что изготавливаются из парафина. Вместо них покупайте свечки из сои или пчелиного воска. Также выбирайте свечи с натуральными маслами и избегайте синтетических ароматизаторов. Старайтесь выбирать неокрашенные свечи.

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