Российский ученый объяснил, что микроРНК делает для организма

Россиянам рассказали, где на практике применяются знания о микроРНК, за исследование которых была присуждена Нобелевская премия

© Ferra.ru

В 2024 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и её роль в регуляции генов. Как объяснил генетик Константин Крутовский, микроРНК помогают организму адаптироваться к изменениям окружающей среды и даже активируются для борьбы с вирусами.

Крутовский привёл пример: когда человеку жарко, он начинает потеть, чтобы охладиться. Этот процесс запускается благодаря активации определённых генов. Однако, если температура резко меняется и становится холодно, нужно быстро отключить гены, отвечающие за потоотделение, и активировать другие, чтобы сэкономить энергию. Именно здесь и вступают в дело микроРНК, которые могут регулировать активность генов, обеспечивая быструю адаптацию организма.

По мнению Крутовского, премия абсолютно заслужена, хотя её можно было вручить и раньше. Он даже удивлён, что признание пришло только сейчас. МикроРНК представляют собой обширную область исследований, где ежедневно происходят новые открытия. На данный момент учёные не знают точное количество генов у человека, связанных с короткими РНК, и новых микроРНК открывается все больше.