Врач: мы запрограммированы жить 120 лет

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, в каком случае человек сможет прожить до 120 лет.

«Если мы берём просто человека, отдельно, не привязывающегося ни к чему, то да. Но только это в случае, если идеальный человек, у которого генетика абсолютно идеальна, и у него родственники во всех поколениях жили до 120 и не болели никакими болезнями», — сказал он.

При этом он отметил, что ещё есть такое понятие, как «приобретённые заболевания».

«И это уже меняет суть проблемы. А в целом мы запрограммированы на 120 лет и даже, по некоторым данным, на 180 лет (жизни. — RT)», — заявил собеседник RT.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить до 120 лет при соблюдении ЗОЖ.