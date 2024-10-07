В России разработали метод лечения ран с помощью генной терапии

Ученые Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») предложили новый метод лечения травматических и сосудистых повреждений, основываясь на использовании генотерапевтических конструкций. Это включает применение плазмид — молекул ДНК, которые могут ускорять процесс ранозаживления.

Генная терапия, предложенная белгородскими учеными, направлена на доставку генетического материала непосредственно в область раны. По словам доцента кафедры фармакологии и клинической фармакологии Дарьи Костиной, этот подход позволит изменять выработку факторов, участвующих в заживлении тканей.

Ученые провели эксперименты на лабораторных животных, показав, что инъекции плазмидной ДНК ускоряют заживление ран и снижают риск осложнений. Метод может быть применим и для людей, что открывает новые перспективы в лечении ишемических повреждений, характерных для многих заболеваний.

Несмотря на высокую стоимость разработки, руководитель института, профессора Михаил Покровский подчеркивает необходимость повышения доступности таких технологий для населения. Исследования проводятся в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».