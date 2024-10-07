Разработан экзопротез руки для реабилитации после инсульта и травм

Функциональный макет роботизированной системы с экзопротезом руки для реабилитации после травм и инсульта создали в лаборатории медицинского приборостроения CyberMed Томского государственного университета (ТГУ). В отличие от аналогов такая система более мобильная и позволяет выполнять больше реабилитационных упражнений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Разработка ученых представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из двух частей. Первая часть - это копирующее устройство, которое собирает информацию о перемещении здоровой конечности пациента либо повторяет движения врача-реабилитолога, работающего с пациентом. Вторая часть - роботизированный экзопротез руки. Он позволяет повторить движения вслед за оператором либо здоровой рукой пациента, чтобы восстановить поврежденные нейронные связи в коре головного мозга", - рассказали в вузе.

Для управления этими модулями сотрудники лаборатории создали специальное программное обеспечение. Такой комплекс можно настроить на выполнение действий в режиме "аватар", то есть экзопротез будет повторять движения здоровой руки пациента или оператора-реабилитолога. Также программы позволяют выполнить набор заданных упражнений в домашних условиях.

Разработка ведется благодаря гранту и госзаданию Минобрнауки РФ. Ученые отмечают, что объем российского рынка вспомогательных средств реабилитации и абилитации оценивается примерно в 30 млрд рублей, при этом потери государства от одного больного, получившего инвалидность, составляют около 1,2 млн рублей в год. Нарушение двигательной активности наблюдаются у 80%, при этом половина перенесших инсульт не могут самостоятельно ходить или требуют посторонней помощи.